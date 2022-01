Deadline-Day: Jahn Regensburg holt Shipnoski

10.54 Uhr - Shipnoski wechselt zu Jahn Regensburg

Der SSV Jahn leiht kurz vor Ende der Transferperiode Nicklas Shipnoski (24) von Ligakonkurrent Fortuna Düsseldorf für eineinhalb Jahre für die laufende Spielzeit 2021/22 sowie die Folgesaison 2022/23 aus.

Shipnoski, der im Sturm alle Positionen besetzen kann, aber vor allen Dingen auf der rechten Außenposition zu Hause ist, kam in dieser Saison bei seinem Stammverein noch richtig zum Zug. Bei zehn seiner elf Einsätze wurde er eingewechselt. Ein Grund für den Wechsel zum Zweitligisten.

"In den vergangenen Wochen ist mir bewusst geworden, dass ich mit meiner bisherigen Saison und den Einsatzzeiten nicht zu 100 Prozent zufrieden bin", sagte Shipnoski und erklärt seine Entscheidung für den Jahn: "Das ist einerseits ein Club, der seit Jahren eine gute Rolle in der 2. Bundesliga spielt. Andererseits werden hier auch Spieler gut entwickelt, wie man in den letzten Jahren gesehen hat."