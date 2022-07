De Ligt zum FC Bayern: Nagelsmann kriegt wohl seinen Abwehrchef

Mehr Flexibilität mit dem neuen Abwehrchef

Die Verantwortlichen beim FC Bayern hatten offenbar keinem aus dem aktuellen Kader zugetraut, dauerhaft die Rolle des Abwehrchefs zu übernehmen. Dayot Upamecano, vor einem Jahr aus Leipzig gekommen, zeigte sich in seinem ersten Jahr zu fehleranfällig, 80-Millionen-Mann Lucas Hernàndez, einst von den Klubbossen als "bester Abwehrspieler der Welt" tituliert, konnte seine Wichtigkeit für die Mannschaft ebenfalls noch nicht über einen längeren Zeitraum nachweisen.

Weltmeister Benjamin Pavard schließlich kann zwar in der Innenverteidigung spielen, bekam bisher aber meist die Rolle rechts in der Viererkette zugeteilt.

0:5-Niederlagen wie gegen Gladbach soll es nicht mehr geben

Mit de Ligt hat Nagelsmann nun mehr taktische Möglichkeiten, kann Vierer- und Dreierkette spielen lassen. So ist auch eine 3-5-2-Formation denkbar, in der dann nach dem Weggang von Robert Lewandowski kein echter "Neuner" mehr stürmt - sondern in Zugang Sadio Mané und Serge Gnabry beispielsweise zwei flinke Stürmer.

De Ligt würde dann der Chef der Abwehrkette sein. Zudem hofft der Coach, dass de Ligt den Laden hinten zusammenhält, wenn es mal nicht so läuft. Niederlagen wie das 0:5 in der 2. DFB-Pokal-Hauptrunde bei Borussia Mönchengladbach soll es bei den Bayern in der neuen Saison nicht mehr geben.