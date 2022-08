De Ligt soll erst "maximales Leistungsniveau" erreichen

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann steckt große Hoffnungen in seinen designierten neuen Abwehrchef Matthijs de Ligt. Der im Sommer von Juventus Turin verpflichtete Innenverteidiger werde "ein wichtiger und interessanter Spieler für uns", so Nagelsmann. "Er ist immer sehr präsent und versucht, die anderen zu unterstützen", lobte der 35-Jährige den Niederländer. De Ligt kam Mitte Juli für rund 80 Millionen Euro, Zusatzprämien inklusive, zum FC Bayern. Damit ist er der zweitteuerste Einkauf der Vereinsgeschichte.

De Ligt noch mit Trainingsrückstand

Aktuell müsse de Ligt noch leicht an seiner Fitness arbeiten und sich zudem "an den Spielstil gewöhnen". Bei Juventus hatte der Niederländer vor seinem Bayern-Wechsel nur fünf Tage Training mit der Mannschaft gehabt. Generell wolle Nagelsmann allen Neuzugängen die Chance geben, ihr "maximales Leistungsniveau" zu erreichen, bevor sie regelmäßig in der Startelf auflaufen. So möchte er die Spieler auch in Schutz nehmen.

Nagelsmann: Besserer Kader

Mit dem Transfer-Sommer und seiner aktuellen Mannschaft ist Nagelsmann sehr zufrieden. "Ich finde schon, dass unser Kader besser geworden ist", betonte er. De Ligt sei zwar auch schon für das Bundesliga-Auftaktspiel bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt ein Kandidat für die Startelf, jedoch sehe er nach dem erfolgreichen Saison-Auftakt im Supercup gegen Leipzig (5:3) und trotz der drei dort gefangenen Gegentore aktuell "keinen Grund, etwas zu ändern".