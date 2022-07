De Ligt: "Es war nicht so schwer, mich von Bayern zu überzeugen"

Am Dienstag gab der FC Bayern München die erwartete Verpflichtung des niederländischen Nationalspielers Matthijs de Ligt bekannt. Der 22-Jährige unterschrieb beim deutschen Rekordmeister einen Vertrag bis 2027 und wechselte für eine Ablöse von 67 Millionen Euro plus bis zu zehn Millionen an Boni von Juventus Turin an die Isar. Damit ist der Innenverteidiger der zweitteuerste Einkauf der Vereinsgeschichte.

Holpriger Start der USA-Reise

De Ligt war am Mittwoch gegen 3 Uhr deutscher Zeit zum Bayern-Tross auf der USA-Reise dazugestoßen. Die Tour begann für ihn und das Bayern-Team ziemlich holprig: Der Mannschaftsbus war am ersten Tag gleich defekt und musste kurios abgeschleppt und ausgetauscht werden. Auch der Trainingsplatz war nicht sonderlich gut und wurde gewechselt. Nicht gerade die besten Vorbereitungsmöglichkeiten - aber die Stimmung ist sehr gut und die Bayern zeigen sich äußerst zufrieden und optimistisch.

Vorstellung von "Wunschspieler" de Ligt

In Washington, D.C. stellte sich der Neuzugang aus Italien allen Fragen rund um seinen Wechsel nach München. An de Ligts Seite berichteten Bayern-Präsident Herbert Hainer und der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn, was sie davon überzeugt hatte, den Verteidiger in die bayerische Landeshauptstadt zu lotsen. Laut Hainer soll der Transfer eine Signalwirkung haben, um die Attraktivität der Bundesliga zu steigern.

"Es heißt immer, die Bundesliga leide darunter, dass es zu wenige internationale Stars gäbe. Der FC Bayern bemüht sich immer, Spieler einer solchen Kategorie zu holen. Mit Sadio Mané und Matthijs de Ligt haben wir zwei absolute Top-Stars geholt." Bayern-Präsident Herbert Hainer

Breiter Kader erforderlich

Kahn betonte, dass diese Saison mit der WM im Winter "eine enorme Belastung für alle" darstelle. "Deshalb müssen wir uns möglichst breit aufstellen", so der Vorstandsboss. Immerhin möchte der FC Bayern "weiterhin zu den Top-Vier-Mannschaften in Europa gehören."

Hainer sieht in dem 22-jährigen Neuzugang einen wichtigen "Baustein in unserem Konzept für die Zukunft und die Mannschaft, die wir bauen wollen." Der "absolute Wunschspieler" der Münchner, "hat schon immer Führungsrollen angenommen" - das sei es, was der Klub möchte.

De Ligt mit großen Ansprüchen nach München

Der Verteidiger weiß, was ihn beim deutschen Rekordmeister erwartet: "Bayern ist einer der größten Klubs der Welt. Wir wollen so viele Titel wie möglich gewinnen. Das ist normal für einen Verein wie Bayern. Ich habe das Champions-League-Aus gegen Villarreal gesehen, es war eine Überraschung. Das wird hoffentlich in dieser Saison besser."

Der 22-Jährige hat große niederländische Vorbilder, die Geschichte beim FCB geschrieben haben. "Ich habe vor Jahren mit Arjen Robben gesprochen, er hat nur gute Sachen über Bayern gesagt. Ich wusste, dass alle Niederländer, die bei Bayern waren, den Verein geliebt haben."

Bundesliga-Start am 5. August

Mit dem neuen Abwehrchef startet der Rekordmeister am 5. August bei der Eintracht Frankfurt in die neue Bundesliga-Saison.

Davor tritt der FC Bayern am 30. Juli (20.30 Uhr) im DFL-Supercup beim DFB-Pokal-Sieger RB Leipzig an.