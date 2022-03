DBS-Präsident Beucher fordert Paralympics-Aus von Russland

Krieg könne man nicht neben Paralympischen Spielen dulden, klagte Beucher. Der 75-Jährige betonte: "Putin und Lukaschenko schicken hier Sportler und Sportlerinnen hin und bomben zur gleichen Zeit in der Ukraine". Das sei "nicht hinnehmbar", da müsse "der Sport sich wehren".

Deshalb will er weiterhin "unsere Forderung, dass Russland und Belarus hier bei den Spielen nichts zu suchen haben, deutlich zum Ausdruck bringen", sagte Beucher. Eine Entscheidung soll am Mittwoch fallen, dann tagt das Internationale Paralympische Komitee. Die Winterspiele beginnen am Freitag.

Schweigeminute und Quartier-Tausch mit der Ukraine

Aus Protest war die deutsche Delegation mit einer Schweigeminute in das paralympische Dorf eingezogen. Dort tauchte es das Quartier mit dem der Ukraine, damit die Athleten aus dem überfallenen Land nicht direkt neben den Vertretern des russischen Angreifers wohnen müssen.