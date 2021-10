Dayot Upamecano: Sanfter Bulle mit Verteidiger-Gen

Für einen 22-Jährigen sehr erfahren

Bei Benfica Lissabon (Anstoß: 21.00 Uhr/Radio-Livereportage auf BR24 Sport) soll er gemeinsam mit Lucas Hernández den Laden wieder zusammenhalten. So wie er es zum Beispiel gegen den FC Barcelona gemacht hat, als man ihm "Weltklasse" nachsagte.

Upamecano macht was her. Sieht man den bulligen Franzosen, dann kann man schon Angst bekommen, findet auch Nagelsmann. Im Spiel schaue der 22-Jährige, den man genauso gut für 28 halten könnte, immer als ob er den Gegner gleich auffressen will. Doch das täuscht, sagt sein Trainer: "Er hat das Herz am rechten Fleck. Ich glaube, er hat in seinem ganzen Leben noch keine Mücke an der Wand zerklatscht."

Dass er noch Fehler mache, das sei eben so, meint Nagelsmann. Man vergesse eben manchmal, dass "Upa" erst 22 ist. "Dafür hat er aber auch schon viel Erfahrung." Die soll ihm auch im Estadio da Luz wieder helfen, den Laden hinten dicht zu machen. Denn eines mag der Mann mit dem Verteidiger-Gen gar nicht: "Ich hasse es zu verlieren."