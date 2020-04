Davies genießt und will weiter als Linksverteidiger glänzen

Davies ist seit 2019 Teil des Teams und in Rekordzeit zum Shootingstar und Publikumsliebling aufgestiegen. Hansi Flick hatte den Außenangreifer nach seiner Beförderung zum Cheftrainer dauerhaft in die Abwehr versetzt. Dort konnte sich der gebürtige Ghanaer als linker Außenverteidiger etablieren. Auch, weil "ich einen Weltklasse-Verteidiger neben mir habe", erklärte er bescheiden auf einer Pressekonferenz. "David (Alaba) gibt mir Feedback und hilft mir, mich auf dieser Position weiterzuentwickeln." Erst in der vergangenen Woche zeigte der Verein, dass man auch in der Zukunft auf ihn setzt und verlängerte den Vertrag bis 2025.