Das Hainer-Beben: Alaba und FC Bayern wohl vor der Trennung

"Es gibt kein Angebot mehr." Die Worte von FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer in "Blickpunkt Sport" sorgen für eine Paukenschlag in der Fußballwelt. Die Münchner bieten David Alaba keinen neuen Vertrag mehr an. Wurde Alabas Berater überrascht?