David Alaba: Jeder muss jetzt das Beste aus sich rausholen

Nach der 1:5-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt bestätigt Bayern-Abwehrspieler David Alaba, dass der Rekordmeister sich gerade in einer "sehr speziellen Situation" befindet. Er weiß, dass gerade Vieles zusammenkommt und deshalb so ein Auftreten wie beim 1:5 in Frankfurt zustande kommt: "Es fehlen ein paar Spieler, dann kriegen wir sehr früh eine Rote Karte. Da müssen wir Spieler - jeder einzelne - jetzt versuchen, das Beste aus sich rauszuholen, um da zusammen wieder rauszukommen."

Kader groß und stark genug

"Grundsätzlich haben wir einen Kader, der Ausfälle schon kompensieren kann", betont der 27-jährige Österreicher hinsichtlich der aktuellen Verletztenliste.

Am Mittwoch gegen Piräus hofft Alaba auf eine gute Leistung, dass "wir wieder so auftreten können, wie wir es gewohnt sind und wie es unser Anspruch auch ist."

Für Alaba selbst stehen nun nicht nur Veränderungen im Trainerteam an, sondern auch im Privatleben: Er wird bald Papa. "Die Vorfreude ist riesig", so der 27-Jährige.