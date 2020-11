David Alaba ist "enttäuscht" vom FC Bayern - Zukunft unklar

Flick: "Alaba ist enorm wichtig"

Für Cheftrainer Hansi Flick kommt die Diskussion um die Zukunft von David Alaba zu einer Unzeit. "Ich bin alles andere als glücklich, dass wir uns mit diesem Thema in einer Woche befassen müssen", sagte er vor dem schwierigen Auswärtsdoppelpack in Salzburg und am Wochenende in Dortmund.

Was Alaba betrifft, unterstrich er dessen Bedeutung für die Mannschaft. Flick "wäre ich sehr froh, wenn David dem FC Bayern über die Saison erhalten bliebe. Er ist für die Mannschaft enorm wichtig, auf dem Platz, neben dem Platz."