Dauser und Selimbegovic zu Gast in Blickpunkt Sport

Der Unterhachinger Dauser turnte sich in Tokio mit einer nahezu perfekten Übung am Barren zur Silbermedaille. Mit einer schwarz-rot-goldenen Fahne in den Händen stand Deutschlands neuer Vorturner danach triumphierend auf den Holmen und genoss den ersehnten Moment und sein erstes olympisches Edelmetall. Dementsprechend emotional dürfte auch sein Rückblick auf die Olympischen Spiele ausfallen.

Nach vier Siegen und 12:1 Toren spielte sich Jahn Regensburg an die Tabellenspitze. Die Oberpfalz jubelt. Der Jahn-Coach konnte sich zufrieden die Hände reiben. Stattdessen beteuert er: "Ich schaue weiter nicht auf die Tabelle". Seine Begründung: "Spitzenreiter im August zu sein, bedeutet im Mai nullkommanull." Am Sonntag kann er auch über die Begegnung beim FC St. Pauli reden, vielleicht ist der Tabellenplatz dann ja doch ein Thema.