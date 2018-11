Daumen gebrochen - Neureuther-Comeback verschoben

Mit der Hand im Schnee hängen geblieben

Der 34-Jährige war vor einem Jahr in Finnland zum letzten Mal in einem Weltcup-Rennen gestartet. Zwei Wochen nach seinem Sieg in Levi riss er sich das Kreuzband. Die neue Verletzung holte sich Neureuther im Training, als er mit der Hand in einem Loch im Schnee hängen blieb. "Der Knochen ist rausgebrochen, hinten am Grundgelenk vom Daumen ist es luxiert. Der Daumen ist null stabil. Ich kann den einluxieren und ausluxieren wie weiß ich nicht", berichtete Neureuther. "Das ist schon sehr frustrierend, weil ich mich gut vorbereitet habe und mich das erste Mal wieder körperlich hundertprozentig fit gefühlt habe", sagte er.

Neureuther kritisiert IOC

Gleichzeitig hat Neureuther seine Kritik an den Olympischen Winterspielen in ihrer jetzigen Form bekräftigt. Mit Blick auf die stockende Vergabe der Spiele 2026 sagte er in einem Interview der "Bild"-Zeitung: "Das IOC wird schon wieder irgendeine Lösung finden. Aber vielleicht wäre es mal ganz gut, wenn sich kein Austragungsort findet. Dann würde das IOC aufwachen und es ändert sich was dramatisch." Am Dienstag hatten sich die Einwohner Calgarys in einem Referendum gegen eine Bewerbung ausgesprochen. Als Kandidaten für die Winterspiele 2026, die im Juni 2019 vergeben werden, bleiben noch Mailand/Cortina d'Ampezzo und Stockholm.

Neureuther sagte: "Die Spiele müssten dramatisch verkleinert werden. Es sollen ja keine Sportarten gestrichen werden, aber Disziplinen reduziert." Und weiter: "Das IOC sollte die ganze Kohle, die es daran verdient, an den Staat geben, der die Spiele ausrichtet, der sie dann in Bildung und in die Bewegung für die Leute stecken kann."