Daumen drücken am Untermain: Alexander Gassner bei Olympia

Für den Wahl-Aschaffenburger Alexander Gassner wird es Donnerstag und Freitag ernst bei den Olympischen Spielen in Peking. In der Disziplin Skeleton stehen insgesamt vier Läufe auf dem Programm. Die Entscheidung im Eiskanal steht an.