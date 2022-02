Dauerzustand 3. Liga - kann sich 1860 das noch länger leisten?

Eigentlich sollte in diesem Jahr alles besser werden. In der letzten Saison sind die Löwen knapp am Relegationsplatz vorbeigeschrammt – nach einer fulminanten Rückrunde. Nicht ohne Stolz verwies man damals auf das erreichte Optimum von eingesetzten Mitteln und den damit erzielten Punkten. 1860 schwimmt ja bekanntlich nicht im Geld.

Löwenblues an der Grünwalder Straße

Heuer, ohne große Veränderungen im Kader, zeigen die Löwen allerdings ein anderes Gesicht. Zu wenig Konstanz, zu leichtsinnige Fehler, zu fahrig in manchen Situationen – und in den Schlussminuten eines Spiels oft seltsam lethargisch. Statt Euphorie regiert nach vier Spielen ohne Sieg wieder der Löwenblues an der Grünwalder Straße. An einen Aufstieg glauben selbst die Berufsoptimisten unter den Fans nicht mehr in dieser Saison.

Wohl auch, weil man sich im Winter nicht verstärken konnte. Laut Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel hätten nur 50.000 Euro zur Verfügung gestanden – damit reißt man selbst in der dritten Liga keine Bäume aus.

Blick auf die Tabelle ist ernüchternd

Der Blick auf die Tabelle ist ernüchternd für jeden Fan des Münchner Traditionsvereins. Noch heftiger sitzt die peinliche Vorstellung samt Niederlage bei Türkgücü. Zwar beträgt das Polster auf die Abstiegsränge zwölf Punkte, doch der Traum von der zweiten Liga, sprich Relegationsplatz drei ist schon acht Zähler weg – und zwischen ihm und den Löwen liegen sechs weitere Teams.

Nicht nur Präsident Robert Reisinger ist unzufrieden, dennoch, so sagt er, sollen Michael Köllner und Günther Gorenzel weiter an den Löwen arbeiten und einen besseren Kader für die kommende Saison zusammenschrauben.

Die Frage der Woche

Die 3. Liga wird für 1860 zum Dauerzustand – doch wie lange können sich die Münchner die noch leisten?

