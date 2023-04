Das Wunder im Rückspiel – realistisch oder Träumerei?

Nach dem Pokal-Aus gegen Freiburg droht den Bayern der nächste geplatzte Traum, das Ausscheiden in der Champions League. Das Viertelfinal-Hinspiel gegen Manchester City ging mit 0:3 verloren. Eine große Hypothek fürs Rückspiel, die Chancen aufs Weiterkommend sind angesichts der Qualität von Manchester City verschwindend gering.

Dass die Bayern bislang noch nie einen Rückstand von zwei Toren in der Champions League drehen konnten macht die Hoffnung, man könnte einen 0:3 Rückstand noch zurechtbiegen, auch nicht größer. Trotzdem: Bayern-Boss Oliver Kahn will die Hoffnung auf ein Fußballwunder noch nicht aufgeben, richtete beim Bankett nach dem Spiel einen flammenden Appell Richtung Spieler und Fans.

Was ihm Hoffnung macht: Auch die Bayern hatten ihre Chancen. Trainer Thomas Tuchel zeigte sich phasenweise sogar "schockverliebt" in die Fähigkeiten seines Teams. Kahn fordert von seinem Team nochmal alles reinzuwerfen, das Starensemble um Erling Haaland vielleicht durch ein frühes Tor wanken zu lassen.

