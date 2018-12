Das war das Sportjahr 2018

Glücksmomente der Olympiahelden, schwarze Stunden für Joachim Löw und die begehrteste Silberschale in den Händen von Tennis-Queen Angelique Kerber: Das Jahr 2018, gespickt mit Großevents, war für die deutschen Sportfans gleichermaßen begeisternd, frustrierend, aufwühlend und inspirierend.

Schwere Stunden für König Fußball

König Fußball hatte dabei angesichts der Misserfolge der Nationalmannschaft schwere Stunden zu überstehen. "Wir wollen natürlich besser sein, dieses Jahr waren wir bei allen Wettbewerben nur Statisten", sagte Bundestrainer Löw am Ende des schwärzesten Jahres seiner Amtszeit. Bei der Weltmeisterschaft in Russland war Löw mit seinen hochgehandelten Stars sensationell in der Vorrunde gescheitert, der anschließende Abstieg in der Euro Nations League offenbarte, dass der Absturz kein einmaliger Ausrutscher war.

Eine Meisterschaft und zwei Aufsteiger

Für die bayerischen Fußball-Fans gab es neben der Meisterschaft mit dem FC Bayern immerhin zwei Aufstiege zu feiern. Der TSV 1860 München kehrte aus der Amateurklasse wieder in den Profifußball zurück. Und der 1. FC Nürnberg kann sich jetzt Rekordaufsteiger nennen. Nach vier Jahren in der 2. Bundesliga schafften die Franken bereits zum achten Mal den Sprung in die Erstklassigkeit. Beim FC Bayern übernahm Niko Kovac das Traineramt von Jupp Heynckes. Die Pressekonferenz des Jahres lieferten FC Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Uli Hoeneß am 19. Oktober ab. Vor allem Hoeneß sorgte bundesweit für Verwunderung und Entsetzen.

Doping und Football Leaks

Neben der weiter stark grassierenden Doping-Problematik - aktuell stehen die Biathleten im Fokus - sorgte der Fußball für einen Teil des Schattens, der den Rückblick auf die vergangenen zwölf Monate verdunkelt. Die Enthüllungen der Football Leaks zeigten auf, wie verdorben Teile des Geschäfts mittlerweile sind. Die Gier greift um sich und stellt vieles infrage. Auch der Weltverband FIFA mit Präsident Gianni Infantino gibt ein zweifelhaftes Bild ab.