Sobald ein Verein mit Tasmania Berlin verglichen wird, steht es ziemlich schlecht um die Chancen, eine gute Bundesligasaison zu spielen. Wenn man wie Greuther Fürth die historisch schlechteste Bundesliga-Mannschaft aus Berlin dann noch mehrfach unterbietet, dann sieht es sogar ziemlich düster aus. Dennoch sind die Fürther eine Bereicherung für die Bundesliga. Und sei es nur, weil sie in der Krise Zusammenhalt und Ruhe an den Tag legen, wie es im Profifußball äußerst selten ist.

So lief die Hinrunde:

In ihrer zweiten Bundesligasaison der Vereinsgeschichte heimste Greuther Fürth einen Rekord nach dem nächsten ein. Leider, aus Sicht der Fürther, waren diese Rekorde allerdings allesamt negativer Natur. Der schlechteste Saisonstart aller Zeiten, die meisten Heimspiele ohne Sieg, zwölf Saisonniederlage in Folge.

Nach dem ersten Zähler am zweiten Spieltag tat sich auf dem Punktekonto der Fürther lange nichts. Als dann Leverkusen dem Aufsteiger auch noch sieben Gegentreffer einschenkte, gaben nicht wenige die Hoffnung auf Besserung auf. Doch schon am nächsten Spieltag beendete Greuther Fürth die Negativ-Serie und gewann mit 1:0 gegen Union Berlin. Und das auch noch zuhause.

Am 17. Spieltag schraubten die Mittelfranken im Derby gegen Augsburg das Punktekonto noch ein wenig nach oben. 5 Punkte, eine Tordifferenz von -36 und 12 Punkte Abstand auf den Relegationsplatz sprechen allerdings eine deutliche Sprache.

Wer kommt, wer geht:

Große Sprünge werden die chronisch klammen Kleeblätter in der Wintertransferperiode nicht machen können. Doch ein großer Name hält sich seit Wochen hartnäckig: Loris Karius. Der Torhüter, der beim FC Liverpool nicht zum Zug kommt, könnte in die Bundesliga zurückkehren. Karius könnte die Schwachstelle im Tor der Fürther in eine Stärke umwandeln. Einziges Problem: Karius verdient in Liverpool mehrere Millionen Euro im Jahr und müsste im Falle eines Wechsel große Abstriche machen.

Hans Nuno Sarpei (FC Ingolstadt) und Emil Berggreen (unbekannt) werden 2022 nicht mehr bei den Kleeblättern unter Vertrag stehen. Auch Adrian Fein könnte den Verein verlassen. Der Leihspieler vom FC Bayern München konnte bislang nicht überzeugen.

Der Trainer:

Im Februar feiert Stefan Leitl sein dreijähriges Jubiläum in Fürth. Und bei den wenigsten Vereinen hätte Leitl nach dieser Hinrunde die Chance bekommen, diesen Jahrestag tatsächlich zu begehen. Doch trotz der historisch schlechten Leistung seiner Mannschaft war der Posten des Trainers nie ernsthaft in Gefahr. Geschäftsführer Rachid Azzouzi stärkte Leitl stets den Rücken. Und sollte der gebürtige Münchner nicht den Rückhalt seiner Mannschaft verlieren, wäre es eine Überraschung wenn Leitl nicht auch in der kommenden Saison noch auf der Trainerbank in Fürth sitzen wird - in welcher Liga das auch sein mag.

Erwartungen an die Saison:

Schadensbegrenzung. Denn an den Klassenerhalt werden selbst die größten Optimisten nicht mehr glauben. Denn auch in diesem Jahr wird man, um den Relegationsplatz, wohl mindestens 30 Punkte benötigen. Fürth müsste dafür seine Punkteausbeute verfünffachen - beziehungsweise ein Drittel aller Spiele gewinnen. Das dürfte selbst mit Loris Karius und jeder Menge Zusammenhalt so gut wie unmöglich werden.

Doch zumindest den Vergleich mit Tasmania Berlin wird Fürth für sich entscheiden wollen. Und dafür müssen sie sich tatsächlich steigern. Zehn Punkte (nach Umrechnung auf die Drei-Punkte-Regelung), zwei Siege und 108 Gegentore hatten die Berliner am Ende der Saison 1965/66. Mit fünf Punkten, einem Sieg und 49 Gegentoren ist Fürth derzeit noch gefährlich auf Tasmania-Kurs. Doch das Positive: Schon mit zwei Siegen wären die Kleeblätter aus der Bredouille. Dann könnte die Rückrunde eine schöne Abschiedstournee werden - bis zum nächsten Wiedersehen in Liga eins.