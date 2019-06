Das müssen Sie zum Start der Frauen FIFA WM wissen

Der zweimalige Titelträger Deutschland trifft in der Gruppe B in Rennes auf China (8. Juni, 15.00 Uhr, live in der ARD und B5 plus), dann in Valenciennes auf Spanien (12. Juni, 18.00 Uhr, live in B5 plus) sowie in Montpellier auf Südafrika (17. Juni, 18.00 Uhr, live in B5 plus). Das Finale findet am 7. Juli in Lyon statt.

Wer ist Favorit?

Zum zweiten Mal nach Kanada 2015 sind 24 Mannschaften am Start. Vier Teams feiern ihre WM-Premiere: Chile, Jamaika, Schottland und Südafrika. Ein klarer Turnierfavorit ist nicht auszumachen. Titelverteidiger und Rekordweltmeister sind die USA mit drei Titeln (1991,1999, 2015). Deutschland triumphierte 2003 und 2007, Norwegen (1995) und Japan (2011) gewannen je einmal. Neben Gastgeber Frankreich ist auch Europameister Niederlande, Spanien, England, Schweden, Australien oder Brasilien der Titel zuzutrauen.

Wie macht sich die neue Bundestrainerin?

Klarer Plan, kommunikationsstark, kompetent: Voss-Tecklenburg hat seit ihrem Amtsantritt im vergangenen Herbst auf ganzer Linie überzeugt. Die erfahrene 51-Jährige setzt ihr verjüngtes Team auch nicht unnötig unter Druck, Hauptziel ist die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020. Dafür muss ein Platz unter den besten Drei Europas her. Angesichts der aufstrebenden Konkurrenz wird das alles andere als ein Selbstläufer.

Wer sind die internationalen Stars?

Die sechsmalige Weltfußballerin Marta aus Brasilien wird auch bei ihrer fünften WM-Teilnahme für Fußball-Feinkost sorgen. Bei den mit Stars gespickten USA stehen Torjägerin Alex Morgan und Wirbelwind Megan Rapinoe oft im Mittelpunkt. Und die 1,87 m lange Abwehrchefin Wendie Renard ist das Gesicht der Mannschaft von Gastgeber Frankreich. Nicht dabei ist die mit dem Ballon d'Or ausgezeichnete Torjägerin Ada Hegerberg - die 23-Jährige ist 2017 nach vergeblichem Kampf um bessere Bedingungen aus dem norwegischen Nationalteam zurückgetreten.