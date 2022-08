Das Münchner Olympiastadion: ein nachhaltiges Wahrzeichen

Das Zeltdach des Münchner Olympiastadions ist ein Symbol der Weltoffenheit und Demokratie. Durch die Olympischen Spiele 1972 erlangte es weltweite Bekanntheit und wird seither mit der Stadt München verbunden wie die Wiesn und die Frauenkirche. Millionen von Menschen haben das Herzstück des Olympiaparks persönlich besucht - 14,1 Millionen allein für Stadionbesichtigungen, über 50 Millionen als Veranstaltungsbesucher.

Zuhause der Leichtathletik bei Olympia 1972

Das größte aller Events im Münchner Olympiapark war, wie es der Name bereits verrät, Olympia 1972. Unter dem geschwungenen Zeltdach wurden die Spiele eröffnet, und die Leichtathleten kämpften um die Medaillen. Vor Tausenden Fans krönten sich hier Ulrike Meyfarth, Klaus Wolfermann und Heide Rosendahl zu Olympiasiegern.

Weltmeister im Olympiastadion

Nur zwei Jahre später findet das Fußball-WM-Finale im Olympiastadion statt. "Bomber" Gerd Müller schoss die deutsche Nationalmannschaft zum Weltmeister 1974. In der 42. Minute war es, als er - von zwei Niederländern bedrängt - den Ball zunächst etwas abtropfen ließ, sich um die eigene Achse drehte und ins lange Eck traf. 2:1 - Helmut Schöns DFB-Auswahl war zum zweiten Mal nach 1954 Weltmeister.

Heimspielstätte des FC Bayern

Der Rekordmeister FC Bayern nannte das Olympiastadion insgesamt 33 Jahre lang sein Zuhause. Von 1972 bis 2005 spielten die Münchner hier. Zeitweise trug auch der TSV 1860 München seine Bundesliga-Spiele in der "großen Schüssel" aus.

50 Jahre danach: Wieder großer Sport im Olympiastadion

Genau 50 Jahre nach den Olympischen Spielen ist München dieses Jahr wieder Gastgeber für ein sportliches Großevent. Die European Championships machen Station in der bayerischen Landeshauptstadt. Die Europameisterschaften in neun verschiedenen Sportarten werden in der ganzen Stadt verteilt ausgetragen.

Die Leichtathletik-Wettbewerbe finden wie 1972 im Olympiastadion statt. München ist damit auch ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. Die Sportstätten von 1972 sind noch immer funktionstüchtig und werden regelmäßig genutzt.