Das Müll-Problem auf Sportveranstaltungen

Wenn der Startschuss fällt, geht es den 21.000 Läufern beim München-Marathon in erster Linie um das sportliche Ereignis und die eigene Leistung. Schaffe ich, die legendäre Strecke von 42,195 Kilometern zu laufen? Dass bei einer Sportveranstaltung Müll anfällt, ist für manche Läufer zweitrangig. Spätestens an den Verpflegungsstationen wird es offensichtlich, wenn Becher mit Wasser und isotonischen Getränken bereitstehen und danach den Straßenrand säumen.

Biologisch abbaubare Becher aus Maisstärke beim München Marathon

Gernot Weigel ist der Veranstalter des München-Marathon. Er verwendet für Wasser Becher aus Maisstärke: "Die sind biologisch abbaubar und wenn jemand beim Laufen drauftritt, gehen sie kaputt." Isotonische Getränke gibt's im Pappbecher. Also gibt's unterschiedlichen Abfall und der wird von der Straßenreinigung und vom Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt München eingesammelt - aber nicht getrennt.

Bei 21.000 Läufern kommt da am Ende ganz schön was zusammen: gut neun Tonnen Restmüll. Ein ganzes Müllfahrzeug voller Becher und Verpackungsmaterial. Und auch die Maisstärkebecher landen im Müllfahrzeug und dann in der Müllverbrennung. Zum Vergleich: Beim Oktoberfest fallen in 16 Tagen tausend Tonnen an.

Mehrwegbecher beim Allgäuer SwimRun

Im Allgäu findet seit drei Jahren ein etwas kleineres Sportevent statt. Barbara Seidl und Andreas Weiser laden Schwimmer und Läufer zum Allgäuer SwimRun ein. Gelaufen und geschwommen wird im steten Wechsel, es geht durch kalte Seen und die Wälder rund um Oy. Freilich brauchen die Teilnehmer auch hier eine Verpflegung. Im ersten Jahr gab's wiederverwendbare Faltbecher, die die Sportler während des Rennens mitgenommen haben.

Klingt gut, ist aber nicht ohne Tücken, wenn es kalt ist: "Mit zitternden Fingern lief den Sportlern leider mehr Tee und heiße Brühe über die Finger als in den Mund. Da sind die Faltbecher zu flexibel. Jetzt verwenden wir Mehrwegbecher, die an der Verpflegungsstation bleiben und im Anschluss gespült werden."

Bei Ironman-Triathlons gibt's fürs Müllwegwerfen Strafen

Bei kleineren Veranstaltungen ist Mehrweg eine Lösung, doch bei Massenveranstaltungen wie einem Marathon oder den großen Triathlon-Wettkämpfen ist die Logistik schlicht nicht gegeben. Dafür drohen bei den "Ironman"-Triathlons für "littering", also Müll achtlos in die Gegend werfen, Zeitstrafen oder gar eine Disqualifikation. Das wissen auch die Triathleten Tom und Petra und sind der Meinung: "Als Sportler sollten wir die Umwelt nicht verschmutzen. Es ist ein Privileg, die Natur für den Sport zu nutzen", sagt Tom. Und seine Frau Petra fügt hinzu: "Ich habe da auch noch keine Patentlösung. Aber es ist an der Zeit, dass sich darüber jemand Gedanken macht."

Beim Spartan Race werden zukünftig Eco Cups verwendet

Beim Spartan Race im Münchner Olympiapark müssen die 6.500 Sportler über Hindernisse klettern, durch den Matsch robben oder durch kaltes Wasser waten. Müll dürfen die Teilnehmer auf dem Parcours nicht entsorgen - auch, wenn der Olympiapark in München nicht die "freie Wildbahn" ist. Wer sich nicht daran hält, wird disqualifiziert. Insgesamt soll Abfall vermieden werden. Zumindest auf der Strecke.

An der einzigen Verpflegungsstation sieht es anders aus: "Wir haben jetzt 14 bis 15 große schwarze Plastikmüllsäcke voller Becher gefunden. Da müssen wir schauen, dass wir das reduzieren", sagt Veranstalter Viktor Garasevic.

Künftig sollen Eco Cups verwendet werden, das sind ökologisch abbaubare Becher aus recyceltem Material. Die Teilnehmer sollen sie während des Events wiederverwenden und nachfüllen lassen – statt mehrere Becher zu nehmen. Am Ende landen auch diese Becher im Müll, Mehrweg hält der Veranstalter noch nicht für umsetzbar. Und man darf auch nicht vergessen, dass bei Mehrweg Kunststoff verwendet wird und fürs Spülen Energie aufgewendet wird.

Schlussendlich sollte aber jeder Sportler selbst dazu beitragen, den Plastikmüll zu reduzieren.