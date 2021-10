Das Hernández-Dilemma - zwischen Gericht und Champions League

Rechtsprofessor: Hernández' eigenmächtiges Handeln "nicht zulässig"

Die Gefängnisstrate - ein konsequenter Schritt, meint Rechtsprofessor Álvarez. Auch wenn Hernández nun die Frau geheiratet habe, mit der er kurz zuvor offensichtlich Differenzen hatte.

"In so einem Fall muss man den Richter darum bitten, die Kontaktsperre aufzuheben", erläutert Álvarez: "Aber was nicht geht ist, selbstständig zu sagen 'Ach, diese juristische Anordnung gilt jetzt einfach nicht mehr.' Das ist nicht zulässig."