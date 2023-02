"Das Gefühl war fantastisch" - Mané zurück im Training

104 Tage ist es her, dass Sadio Mané beim Spiel gegen den SV Werder Bremen auf dem Platz zusammensank. Das Spiel gewann der FC Bayern mit 6:0, doch er verlor einen seiner besten Spieler. Sehnenriss am rechten Wadenbeinköpfchen. Es folgte eine Operation und ein monatelanger Ausfall.

Am Sonntag stand der Senegalese zum ersten Mal mit seinen Teamkollegen wieder auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße 51 und trainierte mit dem Ball. Die Stammspieler von der 2:3-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach hatten frei - es trainierten die Spieler die keine oder nur wenige Minuten bekommen hatten.

Mané: "Sehr, sehr glücklich, wieder bei der Mannschaft zu sein"

"Das Gefühl war fantastisch", sagte Mané nach seinem Trainingscomeback und fügte an: "ich bin sehr, sehr glücklich, wieder bei der Mannschaft zu sein." Und auch seine Teamkollegen dürften froh sein, den Offensiv-Künstler wieder in ihren Reihen zu wissen.

Der FC Bayern tut sich in der Bundesliga ungewohnt schwer. Seit der Winterpause gelang den Münchnern aus fünf Spielen nur ein Sieg - gegen den VfL Bochum. Und in der Champions League steht am 08. März das Achtelfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain an. Was bei den Spielen zuletzt auffiel: Besonders das Toreschießen fiel den Bayern schwer.

Mané: "Fußball ist mein Leben"

Mit Mané soll das wieder anders werden. Der Stürmer, der im Sommer vom FC Liverpool kam, erzielte in 23 Spielen im Bayerntrikot elf Treffer und bereitete vier weitere vor. Nun brennt auf sein Comeback. "Ich bin Fußballspieler und Fußball ist mein Leben. Ich habe es sehr, sehr vermisst", sagt Mane in einem Video der Bayern, er freue sich "auf die Fans, den Fußball, die Atmosphäre, aufs Toreschießen" und darauf, "am Ende zu gewinnen", meint er und reißt lächelnd die Fäuste hoch.

Beim Topspiel am Sonntag , 26. Februar, (Ab 17.30 Uhr bei BR24Sport in der Livereportage zum Hören) gegen den punktgleichen 1. FC Union Berlin könnte Mané bereits wieder zum Kader gehören, dürfte er erstmal auf der Bank platz nehmen und erste Minuten bekommen - vielleicht kann er dann gleich zeigen, warum der Zugang als Transfercoup des Sommers gefeiert wurde.