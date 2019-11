Das Fitnessmagazin-Winterrätsel: die erste Frage

Teilnahmebedingungen

Berechtigt zur Teilnahme am Gewinnspiel sind alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Mitarbeiter des BR, dessen Tochterunternehmen, der beteiligten Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Eine vorzeitige Beendigung sowie Verlängerung der Aktion ist dem Sender vorbehalten.

Der Gewinn ist nicht auf andere Personen übertragbar oder bar auszahlbar. Der BR übernimmt ausdrücklich keinerlei Haftung für Leistungen, die von Dritten erbracht werden. Programmänderungen sind vorbehalten. Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden.

Außerdem ist der Teilnehmer damit einverstanden, dass die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen Daten (Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) genutzt werden, soweit dies zur Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist. Die erhobenen personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden vom BR nur zum Zwecke des Gewinnspiels genutzt und anschließend gelöscht. Der BR darf die Daten des Gewinners an die Kooperationspartner übermitteln, um die Durchführung des Gewinns zu ermöglichen. Das Einverständnis des Teilnehmers ist jederzeit widerruflich.

Eine Weitergabe an Dritte (außer an die Kooperationspartner, s.o.) erfolgt nicht. Die vom Teilnehmer angegebenen Daten und Kontaktinformationen müssen gültig und richtig sein. Andernfalls kann der Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.