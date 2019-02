Das Fitnessmagazin auf der Freizeitmesse f.re.e in München

Auf der großen BR-Bühne wird es am Donnerstag, 21. Februar, ab 16 Uhr gleich richtig eng, dann stellen 25 Athleten der Bayerischen Taekwondo Union ihren Sport in allen Facetten vor. Von jung bis alt ist diese koreanische Kampfkunst ein Sport für Breiten- und Spitzensportler.

Golf und Yoga

Am Freitag , 22. Februar, ist ab 12.45 Uhr wieder Fitnessmagazin-Zeit in Halle A4. Patricia Heinlein vom Bayerischen Golfverband spricht mit Moderatorin Christine Kellermann über Golf als populären Breitensport. Die ehemalige Nationalspielerin ist darüber hinaus auch Yogalehrerin. Warum sich Golf und Yoga super ergänzen, erfährt das Publikum auf der f.re.e. Dazu gibt es die Möglichkeit die ein oder andere Übung selber auszuprobieren.

Outdoor und Wassersport

In den insgesamt acht Hallen gibt es aber noch viel mehr Sport zum Ausprobieren. Auf der Kanu-Teststrecke, dem Bikeparcours oder an der Kletterwand. Golfbegeisterte zieht es auf die extra Messe in Halle C3 und wer seine sportlichen Aktivitäten mit Urlaub verbinden möchte, der kann sich auf der f.re.e inspirieren lassen.

Mehr Infos unter: www.free-muenchen.de