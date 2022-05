Das "Fiasko" am Stade de France: Chaos und Tränengas vor Finale

Die verstörenden Bilder des Tränengaseinsatzes gegen Fußball-Fans beim Einlass-Chaos am Stade de France wirken nach. Ein "katastrophales Bild von Frankreich" sei vor dem Champions-League-Finale des FC Liverpool gegen Real Madrid am Samstag gezeichnet worden, schrieb die Zeitung "Le Figaro". In einer vorläufigen Bilanz registrierte die Polizei 238 Verletzte und 68 Festnahmen. In den Sozialen Medien tauchten etliche Fotos und Videos auf, die einen mindestens unverhältnismäßigen Einsatz der Ordnungskräfte am Stadion zeigten.

Polizei setzt Tränengas ein

Die Europäische Fußball-Union UEFA erklärte das Chaos durch das hohe Aufkommen von Fans ohne gültige Tickets. Die Drehkreuze am Eingang von Liverpool seien blockiert gewesen, weil Tausende Anhänger, die gefälschte Tickets erworben hätten, diese nicht passieren konnten, teilte die UEFA am späten Samstagabend mit. Dadurch sei es zu Staus gekommen. Der Anpfiff sei verschoben worden, um möglichst vielen Fans mit Tickets den Einlass zu ermöglichen.

Die Polizei habe Tränengas eingesetzt, hieß es von der UEFA. Der Kontinentalverband äußerte Mitgefühl für diejenigen, die durch die Vorfälle betroffen gewesen seien und kündigte eine Aufarbeitung mit der französischen Polizei und dem französischen Verband an. Laut Polizei habe es sich bei den Verletzungen um "leichte" Blessuren gehandelt, die Versorgung habe vor Ort stattgefunden.

"Absolutes Fiasko"

Die französische Sportzeitung "L'Équipe" sah "ein absolutes Fiasko". Es sei eine "Inkompetenz der französischen Organisatoren" gewesen, die "dramatische Folgen hätte haben können, wenn die Liverpool-Fans nicht unendlich geduldig gewesen wären". Polizisten der englischen Merseyside Police, die ebenfalls vor Ort waren, verteidigten die Fans, wie die BBC berichtete. Deren Verhalten an den Drehkreuzen sei "vorbildlich unter schockierenden Umständen" gewesen und sie seien "zu 100 Prozent nicht zu spät gekommen", betonten die Einsatzkräfte.

FC Liverpool fordert schnelle Aufarbeitung

Der FC Liverpool forderte die schnelle Aufarbeitung. "Wir sind sehr enttäuscht von den Problemen beim Stadion-Einlass und dem Zusammenbruch des Sicherheitsbereichs, dem Liverpool-Fans heute Abend im Stade de France ausgesetzt waren", teilte der englische Klub noch während der Partie mit. "Wir fordern eine offizielle Untersuchung zu den Gründen dieser inakzeptablen Probleme." Liverpool-Coach Jürgen Klopp berichtete, dass er wisse, "dass einige aus den Familien Probleme hatten. Wir müssen weitere Untersuchungen abwarten, um zu wissen, was passiert ist. Einige Dinge waren nicht gut und nicht schön. Mehr weiß ich noch nicht."

Rummenigge fordert Dialog mit Fans

Karl-Heinz Rummenigge forderte nach den chaotischen Szenen einen Dialog mit den Fans. "Wir müssen wieder ein bisschen runterkommen, dürfen nicht abwarten, bis was passiert, und müssen in aller Ruhe mit den Fans zu einer Normalität zurückfinden. Das ist ganz wichtig", sagte der frühere Vorstandschef von Bayern München bei Bild-TV. Rummenigge war als Mitglied des Exekutivkomitees der UEFA in Paris vor Ort. "Die französische Polizei hat die ganze Organisation nicht in den Griff gekriegt, auch nach dem Spiel nicht."

Der einstige Bayern-Boss erinnerte an das EM-Finale im vergangenen Jahr in London, als "auch englische Fans, die keine Tickets hatten, reingedrängt" seien ins Wembley-Stadion. Niemand wolle die 1980er Jahre zurück, meinte er und erinnerte an die Katastrophe im Heysel-Stadion von Brüssel: Beim Landesmeisterfinale zwischen Liverpool und Juventus Turin (0:1) 1985 waren 39 Anhänger ums Leben gekommen.