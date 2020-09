Das Alaba-Dilemma, Thiagos Tränen und ein möglicher Neuzugang

Es ist bekannt, dass FC-Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bei Vertragsverhandlungen für gewöhnlich sehr zurückhalten ist. "Ich bin kein Freund davon, Vertragsverhandlungen in der Öffentlichkeit zu führen", unterstrich er auch in der TV-Sendung "Sky90" am Sonntag.

Dennoch musste Rummenigge einiges klarstellen. Denn zuletzt war es in Sachen Vertragsverlängerung bei David Alaba doch recht turbulent geworden. Ehrenpäsident Uli Hoeneß und Alaba-Berater Pini Zahavi hatten medienwirksam "Freundlichkeiten" ausgetauscht, die Fronten schienen zuletzt verhärtet.