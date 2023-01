Darts-WM: Clemens stark - und trotzdem chancenlos im Halbfinale

Der deutsche Darts-Profi Gabriel Clemens und der Weltranglisten-Vierte Michael Smith lieferten sich bei der WM im Alexandra Palace in London ein hochklassiges Halbfinale. Clemens, der im Viertelfinale den Weltranglisten-Ersten Gerwyn Price deklassiert hatte, präsentierte sich in den ersten Sätzen erneut in Gala-Form.

Clemens' Schwächephasen werden eiskalt bestraft

2:2 stand es nach den ersten vier Sätzen, in der beide Spieler kaum eine Schwäche zeigten. Nach dem 3:2 für Smith allerdings die erste Schwächephase des 39-jährigen Clement: Smith glückte das erste Satz-Break und die 4:2-Führung, bei eigenem Anwurf konnte Smith anschließend auf 5:2 davonziehen.

Smith trifft herausragend

Clemens tat sich nun schwer, mit seinem überragend treffenden Gegner mitzuhalten. Allein 19 Mal traf Smith mit drei Pfeilen die Maximalpunktzahl von 180 Punkten - während Clemens im Endspurt immer häufiger die Dreifach-Felder verpasste.

"Michael Smith hat verdient gewonnen. Er hat sehr gut gescored und mich immer wieder vor schwierige Aufgaben gestellt." Gabriel Clemens über seinen Gegner

Smith durchbrach ein weiteres Mal einen Anwurf-Satz des Deutschen und sorgte mit seinem ersten Matchdart für den 6:2-Endstand in der "Best of 11"-Serie. Der Gegner des "Bully Boy", so sein Spitzname, der bereits im vergangenen Jahr im Finale stand, wird zwischen dem Niederländer Michael van Gerwen und dem Belgier Dimitri van den Bergh ermittelt.