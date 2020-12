Darts-WM: Clemens erreicht als erster Deutscher das Achtelfinale

Clemens zog durch das 4:3 als erster Deutscher im Alexandra Palace ins WM-Achtelfinale ein. Die Nummer 31 der Weltrangliste trifft am Mittwoch auf den Polen Krzysztof Ratajski. "Im Moment fehlen mir die Worte, aber ich bin natürlich total glücklich", sagte Clemens nach seinem Triumph bei Sport1. Er habe Wright einen harten Kampf liefern wollen "und das ist mir gelungen".

Im Vorfeld hatte Clemens Titelverteidiger Wright als "klaren Favoriten" bezeichnet. Der 37-Jährige hielt jedoch von Beginn an gut dagegen. Er ging mit 3:2 in Führung, die Entscheidung fiel dann im siebten Satz. Clemens hatte sich in der zweiten Runde im ersten deutschen Duell der WM-Geschichte gegen Nico Kurz (Nidderau) mit 3:1 durchgesetzt. Max Hopp (Idstein) war in der zweiten Runde ausgeschieden.