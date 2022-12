Darts Nachwuchsförderung: Von Straubing in den Ally Pally

Artikel mit Video-Inhalten

Darts ist in Deutschland längst auf dem Vormarsch. Die Sportart ist mittlerweile so populär, dass sich auch um den Nachwuchs Gedanken gemacht wird. In Straubing hat deshalb jetzt das erste Darts-Landesleistungszentrum in Deutschland eröffnet.