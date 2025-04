Fränkisches Darts-Talent spielt um die Deutsche Meisterschaft

"Eigentlich ist das mein einziges Hobby", sagt Alexander Schepers, wenn man ihn fragt, wie wichtig Dart in seinem Leben ist. Deshalb fällt es dem 13-jährigen Nachwuchstalent leicht, fleißig zu trainieren. Jeden Tag steht er mindestens ein bis zwei Stunden am Board. Die Mühe zahlt sich aus: Im März setzte sich Alexander Schepers im U18-Bereich gegen sämtliche Konkurrenten aus dem Freistaat durch und gewann die bayerische Junioren-Meisterschaft. Und das, obwohl er erst seit gut einem Jahr beim DC Tschambolaia e.V. in Eckental im Verein spielt. Trotz seines Alters weiß der 13-Jährige schon genau, worauf es beim Dart ankommt. "Konzentration, Selbstvertrauen, auf jeden Fall, dass man immer an sich glaubt, das ist das Wichtigste", sagt er.

Bayerischer Meister mit Ambitionen

Dieses Selbstvertrauen hat den Nachwuchsspieler aus dem Bayerischen Landeskader in kurzer Zeit weit gebracht. Nach der Bayerischen Meisterschaft steht bald schon die nächste Herausforderung an. Kurz nach dem bayerischen Meistertitel kam der Anruf: Alexander darf im Juni zur deutschen Meisterschaft nach Baden-Württemberg fahren. Ein Highlight in der noch jungen Karriere, für das die Familie ihren Kroatien-Urlaub früher abbrechen wird als ursprünglich geplant.

Für Vater Sebastian, der das Hobby seines Sohnes nach Kräften unterstützt, ist das eine Selbstverständlichkeit, auch wenn der Sport zeitintensiv ist. Stundenlange Autofahrten quer durch den Freistaat gehören mittlerweile zum Alltag. "Inzwischen ist es schon nicht ohne, weil wir all unsere Termine danach legen und versuchen, unser Kind bestmöglich zu unterstützen, dass er seine Turniere, seine Trainings, seine Spiele, seine Competitions, alles wahrnehmen kann", so Sebastian Schepers. Das Talent seines Sohnes habe er schnell erkannt. Im Verein zählt Alexander zu den Besten, sagt Jugendleiterin Tanja Stadelmann: "Einige müssen wirklich lange trainieren, um so gut zu spielen wie er."