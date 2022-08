Darmstadt zu stark - Ingolstädter Pokalüberraschung bleibt aus

Nach dem gelungenen Start in die Drittligasaison vergangene Woche hat der FC Ingolstadt im DFB-Pokal klar die Grenzen aufgezeigt bekommen: Gegen Zweitligist SV Darmstadt 98 war die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm deutlich unterlegen und verlor zuhause mit 0:3 (0:2). Die Treffer für die Lilien, deren Trainer Torsten Lieberknecht seinen 49. Geburtstag feierte, erzielten Phillip Tietz (15.), Thomas Kempe (42./Foulelfmeter) und Markus Warming (84.).

Darmstadt wacher, Ingolstadt überfordert

Von Beginn an wirkten die Gäste wacher, besser auf den Gegner eingestellt und schlichtweg stärker. Schon nach wenigen Minuten rettete die Schanzer der Querbalken, als Fabian Schnellhardt einen direkten Freistoß an die Latte knallte (4.). Danach ging es für die Darmstädter dominant weiter, die nur in eine Richtung spielten. Die zwei Tore vor der Halbzeit waren nur folgerichtig.

Markus Warming (84.) machte in der Schlussphase den Deckel drauf. Schon vorher hätten die Hessen das Ergebnis aber klarer stellen können. Ingolstadt, das in der vergangenen Saison noch in der 2. Liga spielte, wirkte völlig über die gesamten 90 Minuten völlig überfordert.