Darf man die Weltmeisterschaft überhaupt verfolgen?

WM-Kader-Analyse: Wie stark ist das deutsche Team?

Am Tag, an dem Bundestrainer Hansi Flick sein Aufgebot für die WM in Katar bekannt gegeben hat, geht es natürlich auch um die Frage: Ist der Kader gut genug und wie weit kommt man damit im Turnier. Das selbst ausgerufene, ehrgeizige Ziel ist der Titel.

Fußball-WM in der Wüste - boykottieren oder mitfiebern?

Das Turnier in Katar ist wohl die umstrittenste Weltmeisterschaft jemals. Die WM wurde von Katar gekauft, die Arbeiter auf den WM-Baustellen litten unter menschenunwürdigen Zuständen. Viele von ihnen starben. Zum ersten Mal muss außerdem eine WM im Winter gespielt werden. Und dann ist da noch die Menschenrechtssituation im Land und der Umgang mit Homosexualität. Die Frage der Woche von Heute im Stadion lautet deshalb: Fußball-WM in der Wüste - boykottieren oder mitfiebern?