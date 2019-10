"Danke Basti!" - Reaktionen auf Schweinsteiger-Rücktritt

Rummenigge: "Super Bursche"

Der FC Bayern München, bei dem Schweinsteiger die wichtigsten Jahre seiner Karriere verbracht hat, würdigten ihren "Basti" und boten ihm ihrerseits einen Job im Klub an: "Eine große Karriere geht zu Ende. Basti hat alles gewonnen, was es im Weltfußball zu gewinnen gibt", schrieb Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge auf der Vereins-Homepage. "Außerdem ist er ein super Bursche, die Türen beim FC Bayern stehen ihm immer offen."

"Chicago Fire auf die Weltkarte gebracht"

Sein letzter Klub Chicago Fire lobte seinen Vorzeige-Profi in den höchsten Tönen: "Basti hat so viel für den Club bedeutet" sagte Eigentümer Joe Mansueto. "Es war eine absolute Freude, ihm beim Spielen zuzugucken. Seine Fußball-Intelligenz ist so außergewöhnlich, bei jeder Wendung ist er drei Schritte voraus." Er sei ein Anführer, ein großer Teamspieler und ein die Generation prägender Spieler, "der Chicago Fire auf die Weltkarte gebracht hat". Auf seiner Website verabschiedete der US-Club den gebürtigen Bayern in großen Lettern auf Deutsch: "Danke Basti".