Dank Traumtor: Augsburg punktet in Frankfurt

Der FC Augsburg hat beim Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt einen Punkt erkämpft. Nach einem intensiven Match trennten sich die Mannschaften mit 1:1 (1:0). Ein Eigentor von Elvis Rexhbecaj hatte Frankfurt in Führung gebracht (25. Minute). Den Ausgleich erzielte Ermedin Demirovic mit einem sehenswerten Treffer (58.). Trotz des Punktgewinns trudelt der FCA weiter in Richtung Abstiegszone. Da der VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach gewinnen konnte (2:1), hat das Team von Enrico Maaßen nur noch drei Punkte Abstand auf den Relegationsplatz.

Traumtor von Demirovic bringt den Ausgleich

Spielerisch war dieses Bundesliga-Duell sicherlich kein Leckerbissen. Doch es hatte andere Qualitäten: Aggressivität, Kampfgeist, Defensiv-Taktik. Beide Mannschaften schafften es, den Spielaufbau des Gegners gut zu unterbinden und leisteten sich nur wenige Fehler. Einer davon sollte für die Frankfurter Führung sorgen. Aurélio Buta bekam nach einem Kopfball-Duell im Mittelfeld den Ball und konnte diesen über die rechte Seite weit nach vorne treiben und in den Strafraum eindringen. Die Hereingabe fälschte Elvis Rexhbecaj unglücklich ab (25.). Gikiewicz-Ersatz Tomás Koubek war chancenlos.

So zog sich das Spiel und auch das Ergebnis in die Halbzeit. Auch nach der Pause sahen die Fans im ausverkauften Frankfurter Stadion viel Kampf und Einsatzbereitschaft - und wenige Chancen. So brauchte es einen Geistesblitz von Rubén Vargas und Ermedin Demirovic. Vargas schickte eine scharfe Flanke auf den Bosnier, der aus der Drehung den Ball im Flug erwischte und unhaltbar ins Eck lenkte. Ein Traumtor, das den 1:1-Ausgleich brachte (58.).

Sieglos-Serie: Augsburg trudelt in Richtung Tabellenkeller

Das Tor wirkte wie ein Dammbruch: Beide Mannschaften erhöhten das Tempo, es häuften sich die Fehler und somit auch die Chancen. Augsburg und Frankfurt kämpften fortan mit offenem Visier, ehe sich der FCA in den letzten zehn Minuten entschied, dass der Punkt in Frankfurt genug ist und zunehmend auf Zeit spielte. So brachten die Schwaben dieses 1:1 über die Zeit. "Jeder weiß, wie schwer es ist, auswärts in Frankfurt zu spielen. Deswegen können wir zufrieden sein", sagte Torschütze Demirovic gegenüber dem BR und fügte im Hinblick auf den Klassenerhalt an: "Wir wollen es so früh wie möglich entscheiden. Ich bin positiv gestimmt, dass wir in den nächsten Spielen punkten."

Ob dieser Punkt jedoch genug ist, um den Abstieg zu verhindern? Seit sieben Spielen konnte der FC Augsburg nun nicht mehr gewinnen und rückt Spieltag für Spieltag wieder näher an Liga zwei heran. Drei Punkte beträgt nun nur noch der Vorsprung auf den VfL Bochum und somit dem Relegationsplatz. Mit Union Berlin und dem BVB warten zudem zwei schwere Brocken. Am Ende könnte dieser Punkt in Frankfurt ein ganz wichtiger sein, doch dafür braucht es auch mal wieder einen Dreier.