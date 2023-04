Dank Schützenhilfe: Augsburger Panther bleiben doch in der DEL

So kitschig hätte das nicht mal Hollywood hinbekommen: Die Augsburger Panther, vor wenigen Wochen noch mausetot, halten doch noch die Klasse – und das ohne selbst zu spielen. Nach fünf Wochen Warten.

Schützenhilfe für die Panther von drei anderen Clubs

Drei Clubs aus der DEL 2 hatten sich für den Aufstieg beworben – und hätte einer von ihnen das Finale gewonnen, wären die Panther raus aus der DEL. Doch so scheiterte erst Dresden und am Samstag gab es Schützenhilfe ausgerechnet vom Augsburger Ex-Trainer Peter Russell – er ist jetzt Trainer in Ravensburg, und kegelte Krefeld aus dem Wettbewerb. Am Montagabend flogen dann auch die Kassel Huskies gegen Bad Nauheim aus den Playoffs, nach einem blamablen 2-8 in Spiel 6 der Halbfinalserie. Heißt also: Von den drei Clubs, die aufsteigen wollten, steht keiner im Finale, die Panther sind gerettet und bleiben in der höchsten deutschen Eishockeyliga.

Panther: Von der Couch aus zum Klassenerhalt

Die Freude bei den Panthern ist natürlich riesig: "Ein fettes Dankeschön geht raus an den EC Bad Nauheim und die Ravensburg Towerstars, die uns den Allerwertesten gerettet haben, während wir uns selbigen auf der Couch platt gesessen haben!", postete der Club auf Facebook. Auch bei Twitter bedankten sich die Panther für die Schützenhilfe: "Unglaublich. Unfassbar. Unerwartet: Auf der Couch zum Klassenerhalt!"