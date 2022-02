Daniela Maier: Die ungewollte Bronzemedaille

Immer wieder schüttelt Daniela Maier den Kopf. Gerade hat die Ski-Crosserin erfahren, dass sie die Bronzemedaille gewonnen hat. Ein ungläubiges Kopfschütteln. Nicht aus Freude, ob des überraschenden Triumphes, kein Ärger, weil sie eigentlich mehr gewollt hätte. Nein. Meier ärgert sich, dass sie es ist, die Bronze gewinnt, und nicht ihre Kontrahentin Fanny Smith aus der Schweiz.

Zuvor sind die beiden Athletinnen kurz vor dem Zielsprung aneinander. Smith landet auf dem Ski von Maier, die Wahl-Rosenheimerin rutscht weg, rudert mit den Armen, kann sich fangen und kommt als Vierte ins Ziel. Hinter Sandra Näslund (SWE), Marielle Thompson (CAN) - und eben Smith.

Maier: "Das war in Ordnung"

Im Ziel dann Verwirrung. Die Jury diskutiert den Vorfall. Maier ist verwirrt. "Das war in Ordnung", sagt sie erst zu Smith und später, als die Disqualifikation der Schweizerin offiziell ist, auch zur Jury. Und auch Smith verweist vor dem Schiedsgericht auf die Kollegin und fleht: "Sie sagt, es war okay. Lasst doch die Athletinnen entscheiden."

Doch die bleibt hart. Bronze für Maier, die auch noch Minuten später den Kopf schüttelt. "Die Dani ist eine unglaublich kollegiale und sportlich faire Athletin. Sie will es Frau gegen Frau auf der Piste gewinnen", sagt Heli Herdt, sportlicher Leiter.

Zum Schluss dann doch ein Lächeln

Maier hatte sich in mehreren knappen Vorläufen überraschend für das Finale qualifiziert, wo sie hinter den Weltklasse-Athletinnen als Außenseiterin startete. Maier hielt sich gut im Rennen, kämpfte zwischenzeitlich sogar um Platz zwei, fiel dann zurück - und kollidierte dann mit Smith.

Am Ende sieht man ihr dann doch die Freude ein bisschen an. Als Maier bei der Flower-Zeremonie mit dem Ausruf aufs Podium gerufen wird: "Bronze, Deutschland, Daniela Maier", nimmt sie die Hände vor Gesicht, hat Tränen in den Augen - und lächelt ungläubig.