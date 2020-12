Daniel Baier: "Da rückt der Fußball in den Hintergrund"

Auch wenn die letzten Spiele "nicht so zufriedenstellend" waren, ist der FC Augsburg in den Augen von Daniel Baier gut in die Saison gestartet. "Die Augsburger sind auf Platz zehn und stehen nicht schlecht da", sagte der ehemalige FCA-Kapitän in Blickpunkt Sport. Auf das Spiel gegen Schalke habe er sich sehr gefreut, angesichts der "brutal aussehenden" Situation zu beginn des Spiels - Augsburger Fußball-Profi Felix Udokhai und der Schalker Mark Uth waren mit den Köpfen zusammengestoßen, woraufhin Uth bewusstlos am Boden liegen blieb - war diese Freude allerdings schnell getrübt. "Da rückt der Fußball dann doch erstmal in den Hintergrund", sagte der 36-Jährige. Angesichts der Ungewissheit, welche schwerwiegenden Folgen der Zwischenfall möglicherweise haben könnte, war Baier "überrascht", dass die Spieler das Spiel fortsetzen wollten. Die gelb-rote Karte gegen Florian Niederlechner wertet er als "klare Fehlentscheidung".