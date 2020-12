Damen-Riesenslalom von Courchevel auf Montag verschoben

Der für Sonntag geplante Riesenslalom der Damen im alpinen Ski-Weltcup ist auf Montag verschoben worden. Nach der Besichtigung der Piste am Sonntagmorgen entschied die Jury im französischen Courchevel, dass die Sicherheit der Fahrerinnen aufgrund der Wetter- und Schneebedingungen nicht garantiert werden könne. Am Montag ist der erste Lauf um 9.30 Uhr geplant, der zweite Durchgang soll um 12.30 Uhr gestartet werden.

Am Samstag hatte die Italienerin Marta Bassino ihren zweiten Weltcup-Riesenslalom der Saison bei Schneetreiben und schwieriger Sicht in Courchevel vor der Schwedin Sara Hector und Petra Vlhova gewonnen. Von den drei deutschen Fahrerinnen hatte keine den zweiten Durchgang erreicht.