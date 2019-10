Dajaku schießt den FC Bayern II gegen Braunschweig zum Sieg

Dajaku trifft zum Doppelpack

Doch Dajaku schnürte den Doppelpack. FCB-Schlussmann Früchtl sah, dass Fejzić noch auf dem Rückweg in Richtung seines Gehäuses war und bediente auf der rechten Seite mit seinem Abstoß Dajaku. Der Mittelfeldakteur der Gastgeber präsentierte sich geistesgegenwärtig und schoß aus über 50 Metern, sich noch in der eigenen Spielhälfte befindend, auf das noch verwaiste Tor der Gäste! Verteidiger Becker sprintete noch in Richtung des eigenen Tors und versuchte den Ball kurz vor der Linie noch am Kasten vorbei zu legen, verlängerte den Ball aber unglücklich ins eigene Gehäuse. Der Treffer machten den 2:0-Erfolg der Münchner perfekt.