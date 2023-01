Daley Blind - ein Routinier als Notlösung für das große Ziel

13 Minuten war die WM alt, als sich Lucas Hernandez mit Schmerzensschreien an das Knie Griff und in München die Alarmglocken schrillten. Nur wenig später waren die schlimmsten Befürchtungen (Kreuzbandriss) wahr und dem FC Bayern klar, dass im Winter Handlungsbedarf besteht, wenn man die ambitionierten Saisonziele erreichen möchte. Meisterschaft, Pokal, Champions League. Spätestens als auch bei Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui eine Entzündung im Herzen festgestellt wurde, waren schnelle Lösungen in München gefragt.

Dass diese Lösung Daley Blind heißen würde, hatten wohl nur ganz wenige auf dem Zettel. Der Niederländer war zwar bei der Weltmeisterschaft eine wichtige Stütze im Team von Trainer Louis van Gaal und maßgeblich daran beteiligt, dass die Niederlande ins Viertelfinale einzogen: Mit einem Tor und einer Vorlage war er der Matchwinner beim 3:1-Sieg der Oranje über die USA. Doch eigentlich dachte man, dass sich Blind nach 500 Profispielen und 99 Nationalmannschaftseinsätzen eher im Spätherbst seiner Karriere befindet und die ganz großen Ambitionen hinter sich gelassen hatte.

Von Ajax nach Manchester und wieder zurück

Denn die ganz große Bühne im Klubfußball hatte Blind eigentlich schon verlassen. 2018 wechselte er nach vier Jahren bei Manchester United zurück in die Niederländische Eredivisie. Louis van Gaal hatte ihn damals ins Old Trafford geholt, wo er lange Stammspieler war und vor allen Dingen im defensiven Mittelfeld und in der Innenverteidigung zum Einsatz kam. Als José Mourinho den Verein 2016 übernahm, änderte sich auch Blinds Rolle. Der schnörkellose Arbeiter fand sich zunehmend auf seiner eigentlich angestammten Linksverteidiger Position wieder und schließlich immer öfter auf der Bank.

Also kehrte er mit 28 Jahren zurück in die Heimat - zu Ajax Amsterdam, dem Verein, der ihn ausgebildet hatte, wo er zum Profi wurde, als Kapitän aufgelaufen und vier Mal Meister geworden war. Der Weg schien geebnet für ein Karriereende als Ajax-Legende.

Herzprobleme: Blind spielt mit Defibrillator

Das drohte 2019 deutlich früher zu kommen, als Blind es jemals gedacht hatte. Im Champions-League-Spiel gegen den FC Valencia ging er zu Boden, klagte über Schwindelgefühle. Im Anschluss die Diagnose: Herzmuskelentzündung. Blind wurde ein Defibrillator eingesetzt, der dem Herzen im Falle eines Stillstands Stromstöße versetzen sollte.

Blind kehrte erstaunlich schnell wieder zurück auf den Platz. Doch während eines Spiels gegen Hertha BSC Berlin sank er erneut zusammen. Der Defibrillator hatte eine Fehlfunktion und mehrere Stromstöße in Richtung Herz geschickt. An seiner Entscheidung, seine Karriere bei Ajax fortzusetzen, änderte das alles nichts.

Bitterer Abschied bei Ajax Amsterdam

Dies geschah dann allerdings in diesem Winter. Mit einem Tweet gab Blind den Abschied von seinem Herzensverein bekannt. "So hatte ich mir mein Ende bei Ajax nicht vorgestellt. Aber aufgrund von Umständen ist es so gelaufen", schrieb er auf Twitter. "Mit Schmerz im Herzen und Tränen in den Augen" verließe er den Verein. Es soll zu Streitigkeiten zwischen ihm und Trainer Alfred Schreuder gekommen sein.