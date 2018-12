Dahlmeier verzichtet zum Abschluss auf Massenstartrennen

Nach langer Krankheitspause war der siebenmaligen Weltmeisterin in Tschechien mit Platz zwei im Sprint am Freitag und Rang fünf in der Verfolgung am Samstag ein tolles Comeback gelungen. Um die Form mit Blick auf die Weltmeisterschaft im März weiter aufzubauen, wird die 25-jährige aus Garmisch-Partenkirchen im letzten Rennen des Jahres nicht dabei sein, um sich nicht zu überfordern.

Sieben DSV-Athleten am Start

Damit sind im Massenstart der Damen in Franziska Preuß, Vanessa Hinz und Franziska Hildebrand nur drei deutsche Skijägerinnen dabei. Bei den Männern haben Olympiasieger Arnd Peiffer, Sprint-Weltmeister Benedikt Doll, Johannes Kühn und Simon Schempp das Ticket für den spektakulären Kampf Mann gegen Mann gelöst.