Dahlmeier trainiert nach Erholungspause wieder auf Schnee

Comeback im Dezember möglich, aber nicht zwingend

Die Skijäger starten am 2. Dezember im slowenischen Pokljuka mit den beiden Mixed-Staffeln in den Winter. Kristian Mehringer, der neue leitende Disziplintrainer der Damen, schließt ein Comeback der Ausnahme-Skijägerin noch in diesem Jahr nicht aus. Es sei offen, wann sie ins Wettkampfgeschehen eingreifen werde. "Ihr Start bei den Weltcups im Dezember ist aber nicht ausgeschlossen", sagte er unlängst der "Sport Bild". Dahlmeier soll aber erst wieder starten, wenn sie konkurrenzfähig sei und vorne mitmischen könne.

Erholungspause nach gesundheitlichen Problemen

Die siebenmalige Weltmeisterin aus Garmisch-Partenkirchen hatte Mitte Oktober nach mehreren gesundheitlichen Rückschlägen angekündigt, kürzer treten zu müssen. Vor gut einer Woche war sie mit moderatem Training wieder eingestiegen, um sich langsam an höhere Belastungen zu gewöhnen.