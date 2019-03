Biathlon-WM: Gold und Bronze für Herrmann und Dahlmeier

Laura Dahlmeier startete mit 13 Sekunden Rückstand und blieb dann aber gleich fehlerfrei. Gemeinsam mit Ingrid Landmark Tandrevold übernahm sie die Führung. Nach dem zweiten Besuch des Schießstands musste sie trotz sauberer Treffer ihre Teamkollegin Denise Herrmann vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal vorbeiziehen lassen.

Herrmann erneut ausgezeichnet

Die hatte sich mit der Schwedin Mona Brorsson dank zwei fehlerfreien Schießeinlagen und einer tollen Laufleistung an die Spitze gesetzt. Beim Stehendschießen kassierte sie dann aber zwei Strafrunden. Nach dem dritten Schießen lief die erneut fehlerfreie Schwedin vorne weg, Dahlmeier lag wegen einer Strafrunde eine halbe Minute dahinter.

Dahlmeier auf den letzten Metern noch überholt

Der vierte Besuch am Schießstand und die letzten Meter entschieden das Rennen dann endgültig. Die Schwedin zeigte Nerven und musste viermal in die Strafrunde. Herrmann hingegen traf alles, Dahlmeier ebenfalls. Und so gingen die beiden Deutschen auf den Plätzen eins und zwei auf die letzten Kilometer. Die Oberbayerin wurde dabei aber noch von der Norwegerin Tiril Eckhoff überholt.

Franziska Preuß (+52) vom SC Haag und Franziska Hildbrand (+1,55) vom WSC Clausthal-Zellerfeld fielen nach zahlreichen Fehlschüssen weit zurück. Hildebrand (2 Strafrunden) schloss das Rennen auf Platz 22 ab, Preuß (sieben Strafrunden) erreichte Rang 27.