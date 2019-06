Dahlmeier freut sich über Extrem-Berglauf-Sieg in der Heimat

"Ich habe immer noch Muskelkater in den Beinen von gestern", schrieb die siebenmalige Weltmeisterin Dahlmeier in den sozialen Medien. Allerdings sei "der Schmerz nur für den Moment, und ich bin dankbar und stolz, dass ich zum zweiten Mal teilnehmen konnte", so die 25-Jährige. Dazu postete die Garmisch-Partenkirchnerin Fotos von der Strecke und der Siegerehrung.

Überraschender Rücktritt wegen fehlender Ziele

Dahlmeier hatte vor einem Monat ihren frühzeitigen Rücktritt vom Biathlon erklärt und auch Motivationsprobleme als Grund genannt. Aktiv bleibt die 20-malige Weltcupsiegerin trotzdem. Nach dem Ende ihrer Laufbahn absolvierte sie mit Freunden unter anderem auch schon eine mehrtägige Radtour von Garmisch-Partenkirchen zum Mont Blanc nach Frankreich.