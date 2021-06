Dänemarks Teamarzt: Eriksen wurde bei EM-Spiel "zurückgeholt"

Dänemarks Mannschaftsarzt Martin Boesen hat den dramatischen Kampf um das Leben von Christian Eriksen in eindringlichen Worten beschrieben. "Er lag auf der Seite, atmete und hatte auch Puls. Aber plötzlich änderte sich das, und wir haben mit der Herzmassage begonnen", sagte Boesen nach dem EM-Spiel gegen Finnland (0:1) am Samstagabend.

Schockmoment: Eriksen musste reanimiert werden

Der dänische Topmann Eriksen war beim Spiel gegen Finnland zusammengebrochen und regungslos auf dem Boden liegen geblieben. Helfer leiteten noch auf dem Platz lebensrettende Maßnahmen ein. Sanitäter führten eine Herzmuskelmassage durch. "Christian Eriksen ist wach und ist zu weiteren Untersuchungen im Reichskrankenhaus", hieß es später vom dänischen Fußballverband. "Wir haben es geschafft, ihn zurückzuholen", sagte Dänemarks Mannschaftsarzt Martin Boesen wenig später. Inzwischen liegt der Starspieler von Inter Mailand in stabilem Zustand in einem Krankenhaus in Kopenhagen. "Ich habe die Szene selbst nicht gesehen", sagte Boesen, "aber er war ganz offensichtlich bewusstlos". Die Hilfe sei "sehr schnell und koordiniert gewesen" - und dadurch lebensrettend.

"Alle Gedanken sind bei Christian und seiner Familie. Er ist einer der besten Spieler. Und dann kann ich sagen, dass er ein noch besserer Mensch ist." Kasper Hjulmand, Dänemarks Trainer

Psychologische Hilfe für das dänische Team

Der dänische Verband kündigte noch am Abend an, dass den Spielern und Eriksens Familie nun professionelle Hilfe in Form von psychologischer Betreuung angeboten werde. "Es ist eine traumatische Erfahrung, der sie ausgesetzt sind", sagte Trainer Hjulmand. Als Beispiel nannte er Simon Kjaer, seinen erfahrenen Kapitän. Der 32-Jährige vom AC Mailand hatte noch auf dem Rasen des Parken Stadions Eriksens Freundin Sabrina Kvist Jensen getröstet. Er war es auch, der seine Mannschaft nach der Unterbrechung wieder zurück auf das Spielfeld führte. "Simon war tief betroffen und zweifelte, ob er weitermachen konnte. Er hat es versucht, aber es war nicht möglich", erzählte Hjulmand später. Sein Kapitän bat ihn knapp 20 Minuten nach der Wiederaufnahme des Spiels um seine Auswechselung (62.). Kjaer und Eriksen sind enge Freunde. Dänemarks Nationalteam verschob derweil das für heute geplante Training. Auch alle Medienaktivitäten wurden gestrichen.