Dämpfer für Augsburg - Köln knackt die 30-Punkte-Marke

Der FC Augsburg hat am Samstag im Kampf um den sicheren Klassenerhalt einen Dämpfer kassiert. Am 27. Spieltag unterlagen die Schwaben dem 1. FC Köln mit 3:1 und verpassten damit auch den angestrebten Sprung über die 30 Punkte Marke. Der gelang den Gästen, die in der Tabelle mit 31 Zählern am FCA (29) auf Tabellenplatz zwölf vorbeizogen. "Jeder wusste, wie wichtig das Spiel ist, und dann schlafen wir zweimal, das geht nicht", wetterte Jeffrey Gouweleeuw bei Sky über die ersten beiden Gegentore. Manager Stefan Reuter ergänzte: "Wir waren nicht wach genug."

Zwei Torchancen, zwei Treffer

Den besseren Start erwischten die Gäste. Julian Chabot legte für Ellyes Skhiri (10') auf, der aus kurzer Distanz zur Kölner 0:1-Führung einschob. Ein nicht gut verteidigter Einwurf machte nur sechs Minuten später den Weg zum 0:2 durch Eric Martel frei, der den Ball durch die Beine von Rafal Gikiewicz einnetzte. Nach dem turbulenten Start beruhigte sich das Spiel. Der FCK verwaltete seinen komfortablen Vorsprung, die Schwaben standen mit dem frühen Rückstand unter Druck und suchten nach Lösungen.

Vargas schafft den Anschluss

Und das erfolgreich! Der Ball war zu Ruben Vargas (29.) geflippert, der aus sechs Metern am machtlosen Marvin Schwäbe vorbei zum 1:2 einschob. Die Gastgeber drängten auf den Ausgleich, doch es blieb beim 1:2-Halbzeitstand.