Däbritz wechselt von PSG zum Champions-League-Sieger Lyon

Damit kommt Däbritz zu einem Verein, der die Trophäe in Händen hält, die sie bisher noch nie gewonnen hat. Mit Paris hatte sie in dieser Saison zwar im Viertelfinale ihren früheren Verein FC Bayern ausgeschaltet, war im Halbfinale aber an Lyon gescheitert. Stattdessen gewann die Oberpfälzerin mit PSG im Jahr 2021 die Meisterschaft und in dieser Saison den Pokal.

Deutscher Meister mit dem FC Bayern, Olympiasieg, Europameister

Nach Paris war Däbritz im Jahr 2019 vom FC Bayern gewechselt. Mit den Münchnerinnen hatte sie die Deutsche Meisterschaft 2016 errungen. Im gleichen Jahr wurde sie mit der Nationalmannschaft Olympiasiegerin. Nach ihrem Debüt für die DFB-Elf im Jahr 2013 wurde sie Europameisterin.

Dreijahresvertrag bei Olympique Lyon

Jetzt erhält die 27-Jährige in Lyon einen Dreijahresvertrag bis 2025. Nach dem Kreuzbandriss ihrer DFB-Teamkollegin Dzsenifer Marozsan hat der französische Rekordmeister mit Däbritz eine Option mehr im zentralen Mittelfeld.