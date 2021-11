CSU-Politiker Mayer zieht Kandidatur für DOSB-Chefposten zurück

Der 47-jährige erklärte bei einer Konferenz der Mitgliedsverbände des Deutschen Olympischen Sportbunds überraschend seinen Verzicht. Auch der Chef der Deutschen Triathlon-Union Martin Engelhardt wunderte sich über die Entscheidung: "Er war ein kompetenter Kandidat", sagte er danach.

Mayer verzichtet nach DOSB-Grabenkämpfen

Allerdings kann er sie nachvollziehen: Die jüngsten Turbulenzen beim DOSB hätten den Ausschlag gegeben. "Das ist aus seiner Sicht sicher die richtige Entscheidung und die ganzen Gräben, die sich hier aufgetan haben, haben entscheidend dazu beigetragen, dass er seine Kandidatur zurückgezogen hat", erklärte Engelhardt. Mayer selbst hatte die Veranstaltung ohne jeglichen Kommentar verlassen.

Zwei Kandidaten verbleiben

Mayer war als einer von drei Bewerbern von einer Findungskommission um den früheren Bundespräsidenten Christian Wulff für das Rennen um die Nachfolge von DOSB-Chef Alfons Hörmann nominiert worden. Verbleibende Kandidaten sind Claudia Bokel, die Präsidentin des Deutschen Fechter-Bundes, und der noch amtierende Tischtennis-Weltverbandschef Thomas Weikert.

Aktiv im Bundestag für den Sport

Mayer ist derzeit noch Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Im neuen Bundestag wolle er sich weiter für den Sport engagieren, hatte der CSU-Politiker zuletzt versichert. Dabei blieb offen, ob er im Falle einer Wahl ins DOSB-Spitzenamt sein Bundestagsmandat weiter hätte ausüben wollen.

Endgültige Wahl des DOSB-Chefs am 4. Dezember

Der neue Präsident des Dachverbands wird am 4. Dezember in Weimar gewählt. Hörmann hatte seinen Rücktritt im Zuge der Affäre um einen anonymen Brief aus dem Mitarbeiterkreis angekündigt. In dem Schreiben wurde eine "Kultur der Angst" in der Verbandszentrale beklagt.