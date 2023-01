Crowdfunding beim Club: Fan aus Togo soll nach Nürnberg kommen

Traoré Abdel Manaf ist ein glühender Anhänger des 1. FC Nürnberg, seit er als 13jähriger den Club beim Pokalsieg 2007 hat spielen sehen. Vor 12 Jahren hat er in Togo den Fanclub "FCN Togo" gegründet. Jetzt soll nach all den treuen Jahren sein größter Wunsch in Erfüllung gehen. Traoré Abdel Manaf will im Max-Morlock-Stadion den Club spielen sehen.

10.000 Euro mit Crowdfunding

Doch dafür braucht es unter anderem 10.000 Euro. Um den Betrag zusammen zu bekommen, soll eine Crowdfunding-Aktion helfen. Marco Sklarek vom Fanclub "FCN Alder" und Theo Deinlein haben den Spendenaufruf online gestellt, Armin Peipp organsierte den Spendenlink. Jetzt ist die Club-Community gefordert.

Viel Arbeit und Nerven haben die drei in das, wie sie sagen Herzensprojekt gesteckt, um Traoré Abdel Manaf nach Nürnberg zu holen. Aber das ist nicht so einfach, erzählt Theo Deinlein: "Wir haben zunächst gedacht, dass wir ihn einfach einladen und dann passt es. Und dann mussten wir uns erstmal einlesen, was es bedeutet für eine Person eine Bürgschaft zu unterschreiben."

Bürgschaft muss übernommen werden

Denn neben der Sicherheitsleistung von 10.000 Euro benötigt der Präsident des Fanclubs FCN-Togo im Ämterdschungel unter anderem auch Flugtickets, einen Wohnort in Franken, ein Gästevisum und eine Person, die für ihn bürgt. Diese Bürgschaft übernahm Marco Sklarek und er ist sich sicher, dass die Summe zusammenkommt. "Wir werden das gemeinsam schaffen in der Club-Familie. Ich bin da sehr zuversichtlich."