Coutinho und Cuisance - Bayerns Transfer-Doppelschlag

Cuisance - Supertalent mit (zu)viel Selbstvertrauen

Während Philippe Coutinho bei den Bayern also schnell zum Startelfspieler aufsteigen dürfte, ist die Entwicklung der zweiten angestrebten Neuverpflichtung Mickaël Cuisance deutlich spannender und offener. Der ebenfalls universell einsetzbare Mittelfeldspieler - geschätzte Ablösesumme im hohen einstelligen oder niedrigen zweistelligen Millionenbereich - gilt als eines der größten Talente Frankreichs. Aber auch als eines der schlampigsten.

Cuisance, der alle französischen Jugend-Nationalmannschaften durchlief, kam als 17-Jähriger vor zwei Jahren von AS Nancy-Lorraine nach Mönchengladbach. Ein typischer Gladbach-Transfer: ein junges Talent, dass bei der Borussia den nächsten Entwicklungsschritt gehen sollte. In der ersten Saison glückte dies sogar, Cuisance überzeugte in 24 Spielen als "Sechser" - bei den Bayern die Thiago-Position - und avancierte zum Fan-Liebling.

In der vergangenen Saison aber der erste Bruch: Leistungsschwankungen, nur elf Startelfeinsätze. Und trotzdem ein überbordendes Selbstvertrauen: Vor der aktuellen Saison hat er von den Mönchengladbacher Verantwortlichen eine Startelfgarantie gefordert - die er logischerweise nicht bekam. "Es ist ein Thema, das uns belastet", sagte Sportdirektor Max Eberl zuletzt und deutete einen Wechsel an. So unzufrieden klingen die Mönchengladbacher also nicht, wenn es um den Verlust des 20-jährigen Talents geht.

Euphorie dagegen beim FC Bayern. "Mickaël hat seine Stärken im Ballbesitzfußball. Er hat eine hervorragende Technik, einen starken linken Fuß und eine top Mentalität", sagt Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Auf der "Sechs", "Acht" oder "Zehn" - die Universalität ist die größte Stärke des Franzosen. Nur die "top Mentalität" muss der ehrgeizige Franzose in München erst noch unter Beweis stellen. Dass er in München sofort eine Chance auf den in Gladbach eingeforderten Stammplatz hat? Unwahrscheinlich.